В Чернигове демонтировали памятник Зое Космодемьянской (видео)

В Чернигове во дворе школы №10 снесли скульптуру.

Гипсовая скульптура была повреждена при обстреле.

Об этом "Суспільне" рассказал Дмитрий Скрипка, боец терробороны 119 бригады.

“Для россиян символы имеют значение, поэтому на оккупированных территориях они возводят памятники нафталиновым вождям на постаменты. Мы же завершаем нашу историческую миссию, очищая наш край от старья”, — сказал Дмитрий Скрипка.

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Представитель Института национальной памяти в области Сергей Бутко рассказал, что раньше в черниговской школе №10 был музей, посвященный Зое Космодемьянской.

Гипсовая скульптура была повреждена во время обстрелов, сказал Сергей Бутко и добавил, что демонтаж таких памятников – задача музейщиков.

Ранее стало известно, что в Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых были связаны с Россией.

А в Польше 20 апреля сразу в нескольких городах снесли памятники советской армии.

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