В Одесі зупинився увесь електротранспорт

В Одесі після масованої атаки Росії зупинився увесь електротранспорт.

Про це повідомляє Думская.

Варто зазначити, що без світла 23 листопада також залишилися Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Миколаїв, Суми, Черкаси, Хмельницький, Житомирщина, Волинь та Вінниця.

Нагадаємо, РФ 23 листопада вкотре масовано атакувала Україну ракетами. У Києві та області загарбники влучили у житлові будинки. У Києві внаслідок влучання ворожої ракети у будівлю загинули три людини.

Також читайте Через чергову масовану атаку РФ уся Київська область залишилися без світла – ОВА

Попередні дві атаки окупанти здійснили 15 та 17 листопада.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що мета російських масованих атак - залишити Україну в блекауті, щоб схилити Зеленського до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу.

Читайте також: