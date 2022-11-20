"Хочуть блекауту": Ігнат розповів, коли можна очікувати новий масований удар росіян по Україні

Росіяни намагаються залишити українців в блекауті, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир'я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не полишає й намірів залишити нас в блекауті", - пояснив він.

Утім, Ігнат каже, якщо війська ворога щодня будуть завдавати потужних ударів із великим використанням озброєння, то ракет в росіян "точно не залишиться". За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, у РФ в достатньо малій кількості залишилися "Іскандери", але "Калібри" і Х-101 росіяни продовжують виготовляти.

"Тому ще це високотехнологічна зброя і вона не робиться за два дні, треба тиждень-два, щоб хоч якусь кількість накопичити і щоб в "закромах Родины" не було пусто...Тому вони власне і накопичують, щоб в деякий час вдарити більшою кількістю ракет з "Шахедами" тощо", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, українська розвідка попередила, що росіяни найближчим часом планують провести низку терактів на об’єктах критичної інфраструктури на території Білорусі, зокрема, на тамтешні АЕС. Традиційно окупанти відповідальність за теракти планують перекласти на громадян країн НАТО та України, які начебто будуть “переодягнені у білоруську військову форму”.

Як повідомив 20 листопада радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Росія чинить "геноцид" проти українців, руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, світу цікаво спостерігати, "чи зможе вижити багатомільйонна Україна, якщо її позбавити енергетики, опалення, води та спробувати заморозити?". Подоляк наголосив, що зможе, але задав риторичне запитання: "Навіщо дозволяти це росіянам?".

За словами самого президента Володимира Зеленського, станом на вечір 18 листопада важка ситуація з енергопостачанням зберігалася у 17 регіонах і столиці.

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