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Одеса залишилася без води – знеструмлені насосні станції

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
468
Час на прочитання
1 хв
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Одеса залишилася без води – знеструмлені насосні станції

Фото: poltava.to

Через знеструмлення насосних станцій водопостачання Одеси припинене.

Одеса залишилась без водопостачання, у місті знеструмлені насосні станції.

Не працюють й резервні лінії, повідомили у водоканалі.

"Відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергопостачання ситуація стабілізується", — повідомили в компанії.

В компанії також наголосили, що наразі відсутня можливість комунікації зі споживачами через перебої із зв'язком.

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, у місті також зупинився електротранспорт.

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