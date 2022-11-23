Одеса залишилася без води – знеструмлені насосні станції

Одеса залишилась без водопостачання, у місті знеструмлені насосні станції.

Не працюють й резервні лінії, повідомили у водоканалі.

"Відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергопостачання ситуація стабілізується", — повідомили в компанії.

В компанії також наголосили, що наразі відсутня можливість комунікації зі споживачами через перебої із зв'язком.

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, у місті також зупинився електротранспорт.