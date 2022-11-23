Кількість жертв через російський обстріл столиці зросла

Повідомляється, вже про трьох загиблих.
Київська міська військова адміністрація уточнила, що внаслідок влучання в двоповерхову будівлю вже три людини загинуло та шість постраждало.
Про це повідомлено на їхньому телеграм-каналі.
Раніше було зазначено, що загинула одна людина і одна була поранена.
Водночас, мер столиці Віталій Кличко зазначив, що четверо постраждалих внаслідок вибухів госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.
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