Кількість жертв через російський обстріл столиці зросла

Повідомляється, вже про трьох загиблих.

Київська міська військова адміністрація уточнила, що внаслідок влучання в двоповерхову будівлю вже три людини загинуло та шість постраждало.

Про це повідомлено на їхньому телеграм-каналі.

Раніше було зазначено, що загинула одна людина і одна була поранена.

Водночас, мер столиці Віталій Кличко зазначив, що четверо постраждалих внаслідок вибухів госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

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