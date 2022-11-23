В районі Кременчука зафіксовано 7 ракет - Цаплієнко

Вони прямують на Захід.

В районі Кременчука зафіксовано 7 ракет, які прямують на Захід.

Про це повідомив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

Він спершу попередив про шість ракет, та за кілька хвилин повідомив про сьому "Сьома. Напрямок на Захід", - написав він.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про десяток ракет, які випустили по Україні рашисти. "Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО. Одеса на вас теж 1-2 хвилин", - написав Кім.

Телеграм-канали повідомляють, що у деяких областях вже працює ППО.

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