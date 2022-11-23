Європарламент визнав Росію державою-спонсоркою тероризму

Європарламент під час голосування у середу, 23 листопада, підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

"За" проголосували 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій Росія проголошена державою-спонсоркою тероризму через повномасштабну війну та воєнні злочини в Україні.

"Європарламент рішуче засуджує воєнні злочини та акти терору проти цивільного населення, вчинені РФ та її поплічниками для досягнення руйнівних політичних цілей в Україні та на території інших країн, і визнає Росію державою-спонсоркою тероризму та державою, яка використовує терористичні методи", – йдеться у тексті рішення.

Подібним рішенням європарламентарі "хочуть підготувати підґрунтя для того, щоб Путін та його уряд були притягнуті до відповідальності за свої злочини перед міжнародним трибуналом".

Депутати Європарламенту також закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН, та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації.

Нагадаємо, 17 листопада, після 4 годин переговорів політичні групи Європарламенту узгодили основний текст резолюції про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

ПАРЄ на початку жовтня ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом.

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