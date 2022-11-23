"Ракет багато": Кім попередив українців про небезпеку через атаку РФ

За словами Кіма, працює ППО.
Російські окупаційні війська вдень 23 листопада запустили по Україні багато ракет.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО. Одеса на вас теж 1-2 хвилин", - написав Кім.
Станом на 13:35 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу на всій території, окрім незаконно анексованого Криму. Людей закликають перебувати в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги і не публікувати фото і відео роботи ППО в регіонах - противник уважно моніторить інформпростір.
Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що нові удари РФ можна очікувати будь-коли, адже росіяни намагаються залишити українців у блекауті, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу.
Своєю чергою в ISW також заявляли, що російські окупаційні війська найближчим часом, швидше за все, зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.
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