"Ракет багато": Кім попередив українців про небезпеку через атаку РФ

Російські окупаційні війська вдень 23 листопада запустили по Україні багато ракет.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО. Одеса на вас теж 1-2 хвилин", - написав Кім.

Станом на 13:35 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу на всій території, окрім незаконно анексованого Криму. Людей закликають перебувати в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги і не публікувати фото і відео роботи ППО в регіонах - противник уважно моніторить інформпростір.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що нові удари РФ можна очікувати будь-коли, адже росіяни намагаються залишити українців у блекауті, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу.

Своєю чергою в ISW також заявляли, що російські окупаційні війська найближчим часом, швидше за все, зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.

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