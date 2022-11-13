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В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога

В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога

По всій території України оголошена повітряна тривога.

У неділю, 13 листопада, по всій території України, окрім Криму, знову оголошена масштабна повітряна тривога.  У Білорусі на взліт пішли МіГ-31, які є носіями ракет "Кинжал".

Пройдіть до укриттів і залишайтесь там до повідомлення про відбій тривоги.

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Х-47м "Кинжал" - гіперзвукова аеробалістична ракета. Її швидкість після скидання перевищує швидкість звуку вдесятеро. Здатна маневрувати по всій траєкторії польоту й навіть вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі.

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