В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога

У неділю, 13 листопада, по всій території України, окрім Криму, знову оголошена масштабна повітряна тривога. У Білорусі на взліт пішли МіГ-31, які є носіями ракет "Кинжал".

Пройдіть до укриттів і залишайтесь там до повідомлення про відбій тривоги.

Х-47м "Кинжал" - гіперзвукова аеробалістична ракета. Її швидкість після скидання перевищує швидкість звуку вдесятеро. Здатна маневрувати по всій траєкторії польоту й навіть вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі.