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В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В воскресенье, 13 ноября, по всей территории Украины, кроме Крыма, снова объявлена масштабная воздушная тревога. В Беларуси на взлет пошли МиГ-31, являющиеся носителями ракет "Кинжал".

Пройдите в укрытия и оставайтесь там до сообщения об отбое тревоги.

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Х-47м "Кинжал" — гиперзвуковая аэробалистическая ракета. Ее скорость после сброса превышает скорость звука в десять раз. Способна маневрировать по всей траектории полета и даже поражать стационарные объекты и надводные корабли.

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