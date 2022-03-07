Вони мають бойовий досвід і хочуть допомогти перемогти

До України прибувають перші британські добровольці, які готові воювати за Україну проти російської армії.

Відео з добровольцями оприлюднило видання "Радіо Свобода" у Telegram.

Хлопці розповідають, що всі вони колишні військові і дуже добре треновані. Переконані, що ті злочини, які коять росіяни, потрібно зупиняти. "Сподіваюсь, ми переможемо", - заявив один із них.

Загальна кількість заявок від іноземців, які хочуть допомогти Україні боротися проти агресії РФ, досягла майже 20 тисяч. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу.