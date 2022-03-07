Они имеют боевой опыт и хотят помочь победить

В Украину прибывают первые британские добровольцы, готовые воевать за Украину против российской армии.

Видео с добровольцами опубликовало издание "Радио Свобода" в Telegram.

Ребята рассказывают, что они все бывшие военные и очень хорошо тренированы. Уверены, что преступления, которые совершают россияне, нужно останавливать. "Надеюсь, мы победим", — заявил один из них.

Общее количество заявок от иностранцев, желающих помочь Украине бороться против агрессии РФ, достигло почти 20 тысяч. На сегодняшний день к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира.