Війська агресора бояться прямого зіткнення із ЗСУ – військовий експерт

Російські війська не можуть протистояти ЗСУ у прямому бою.

На 19 день війни, командування російських військ вирішило майже повністю змінити тактику ведення бою. Окупанти намагаються не вести активних бойових дій.

Замість цього, агресор продовжує обстрілювати житлові квартали великих міст. Про це розповів військовий експерт Сергій Жданов у ефірі 24 каналу.

Окупанти просто бояться прямого бойового зіткнення з ЗСУ, тому вони повністю зосередились на об’єктах цивільного фонду та мирному населенні. Росіяни впевнені, що чим більше вони знищать мирного населення, то тим швидше вони дійдуть до перемоги. Тож, тепер ми спостерігаємо агресивну поведінку російських солдат у бік звичайних людей без зброї.