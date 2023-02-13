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Військовий оглядач спрогнозував, коли можлива нова ракетна така РФ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Військовий оглядач спрогнозував, коли можлива нова ракетна така РФ

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

У Чорному морі зараз перебувають ракетоносні кораблі росіян.

Росія готується до нової масштабної атаки. Утім, вона статися не 24 лютого, а на день раніше.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, у Чорне море зараз вийшли кораблі, які є ракетоносними. 

"Поки у них залишається можливість робити з певною періодичністю ці масовані обстріли. На сьогодні вони (росіяни - ред.) можуть виготовляти 1 високоточну, далекобійну ракету на день. В місяць вони можуть виготовляти 30-40 ракет. Ці обстріли будуть супроводжуватися атаками ракет недалекобійних або невисокоточних", - каже оглядач.

На думку експерта, 24 лютого росіяни можуть зробити щось на кшталт "нальоту".

"Але другий такий нальот скоріше буде вже наприкінці березня. Менше, ніж 30 високоточних ракет сенсу запускати немає, бо ми все одно їх нищимо, ну і ці ракети будуть супроводжуватися усім літаючим хламом, щоб противантажити нашу повітряну оборону", - заявив він.

Також він додає, що Росія може здійснити обстріл 23 лютого, а не 24 лютого.

Тим часом, у російській окупаційній армії мобілізовані все частіше відмовляються йти у наступ. Після цього їх відправляють на полігони для навчання. 

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Дата публікації
Перегляди
474
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