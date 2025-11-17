За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після обстрілів

Реклама

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 800 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені після ворожих атак.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 10 по 16 листопада енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі змогли повністю чи частково відновити електропостачання 727 населених пунктів. Завдяки цьому світло вдалося повернути в домівки понад 800 тисячам родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині. Тут за тиждень енергетики повернули світло понад 623 тисячам родин.

Водночас Дніпропетровщина також продовжує потерпати від ворожих атак. За тиждень ремонтні бригади відновили електропостачання для майже 90 тисяч родин.

В той же час на Одещині протягом тижня енергетики відновили електрику для 87 тисяч сімей.

У свою чергу на Київщині за цей період енергетики повернули електропостачання 4 тисячам родин.

Нагадаємо, минулого місця енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 3 мільйонам родин, чиї домівки були без електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі.