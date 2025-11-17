ТСН в социальных сетях

Через неделю ДТЭК вернул свет 800 тысячам семей после обстрелов

На прошлой неделе энергетики вернули электричество в дома 800 тысяч семей после обстрелов - ДТЭК

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 800 тысяч семей, чьи дома были обесточены после вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 10 по 16 ноября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 727 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома более 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей», - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Донбассе. Здесь за неделю энергетики вернули свет более 623 тысяч семей.

В то же время, Днепропетровщина также продолжает страдать от вражеских атак. Через неделю ремонтные бригады возобновили электроснабжение для почти 90 тысяч семей.

В то же время в Одесской области в течение недели энергетики восстановили электричество для 87 тысяч семей.

В свою очередь в Киевской области за этот период энергетики вернули электроснабжение 4 тысячам семей.

Напомним, в прошлом месте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 3 миллионам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

