Захоплення аеродрому Гостомеля: хто забороняв будувати окопи

У перші дні повномасштабного вторгнення територію Нацгвардію позбавили можливості будувати окопи на аеродромі Гостомеля. Це призвело до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака "Мрія".

В інтерв’ю ТСН.ua прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж" Андрій Куліш розповів, хто саме створював перешкоди для оборони.

Зокрема, він підтвердив, що підозри, пред’явлені на початку березня СБУ трьом уже колишнім представникам ДП "Антонов", небезпідставні.

“Все, що стосувалось наших намагань організувати оборону – з цього приводу тепер вже колишній керівник [гендиректор ДП “Антонова” Сергій Бичков] на контакт не йшов. З його боку не було ніякого сприяння. Дозволу на спорудження, наприклад, окопів на території аеропорту він не дав. Всіляко протестував проти цього. Було сказано щось на кшталт того, що це аеропорт і рити окопів тут не можна”, - пояснив речник спецбригади Нацгвардії.



За словами Андрія Куліша, коли відбувся авіаналіт росіян на аеродром, бійці Нацгвардії користувались природними укриттями, так званою "зеленкою", наявними будівлями.

“Але ми не були окопані, тому що нам до цього він [Сергій Бичков] забороняв створювати окопи для розташування техніки та особового складу. Слідство встановить деталі того, чому у нього була така позиція”, - зазначив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру колишнім керівникам державного підприємства "Антонов", чиї дії призвели до знищення літака Ан-225 "Мрія".

Читайте також: