Opel випустить електричну версію популярної в Україні моделі

Astra без ДВЗ вийде у 2023 році.

Opel випустить у 2023 році електричну версію моделі Astra.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Виробництво такого авто стане частиною стратегії компанії стати повністю електричним брендом в Європі до 2028 року.

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Зовсім нещодавно було представлене нове шосте покоління Astra, яке буде мати бензинові, дизельні та гібридні силові агрегати.

Модель базується на архітектурі EMP2, яка також лежить в основі Peugeot 308 та Citroen DS 4. Вважалося, що ця платформа не розроблена для підтримки електрокарів, але, схоже, Stellantis вдалося встановити більшу батарею та електродвигуни, перетворивши її на чисто електричну архітектуру e-VMP.

Електрична Astra розширить асортимент електромобілів Opel і приєднається до Rocks-e, Corsa-e, Mokka-e, Combo-e Life та Vivaro-e Life. Компанія також пропонує асортимент електричних комерційних автомобілів, включаючи Combo-e, Vivaro-e та Movano-e.

Як і вищезгадані моделі, електрична Astra збереже стиль зовнішнього вигляду моделі з ДВЗ, який має фірмову панель Opel на передній частині, що закриває решітку радіатора та матричні світлодіодні ліхтарі, та форму кузова.

Всередині автомобіль збереже кокпіт Pure Panel, що складається з 10-дюймової цифрової панелі приборів і 10-дюймового інформаційно-розважального сенсорного екрану, а також усіх найновіших систем ADAS.

Раніше повідомлялося, що Opel показав електромобіль, яким зможуть керувати підлітки.

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