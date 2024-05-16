Як обрати найкращу Автоцивілку

Страхування Автоцивілка, або ОСЦПВ — це обов’язкове за законом автострахування. Розглянемо, чому таке страхування важливе і надамо декілька корисних порад з його придбання.

Чому вам потрібна Автоцивілка?

Перша річ, яку потрібно зробити після придбання авто — потурбуватися про поліс Автоцивілка. Основна мета цього страхування полягає в тому, щоб компенсувати фінансові збитки, якщо ви станете винуватцем ДТП. Без поліса вам доведеться покривати усі витрати на ремонт чи медичні послуги з власної кишені. Також за відсутність автоцивілки доведеться сплатити штраф.

Як правильно обрати страховий поліс?

Який же поліс ОСЦПВ обрати? Пропонуємо наступний алгоритм дій, який допоможе вам зробити правильний вибір.

1) Оберіть надійну страхову компанію. Не варто довіряти своє життя та майно випадковому постачальнику, назву якого ви ніколи не чули. Такі компанії досить часто банкрутують, що створює великі проблеми клієнтам. Надійна компанія — це та, бренд якої відомий, інформацію про неї знайти легко, вона надає звіт про свої дії у відкритих джерелах. Наприклад, страхова ARX вже 30 років існує на ринку України, веде прозору комунікацію з клієнтами, посідає провідні місця у рейтингах та кожного дня сплачує майже 5 млн грн страхових відшкодувань.

2) Перевірте умови поліса. Перед підписанням угоди зверніть увагу на умови поліса, включаючи виключення та обмеження в покритті. Будьте впевнені, що розумієте всі умови договору. Саме погане знання умов найчастіше викликає непорозуміння під час врегулювання страхових випадків.

Зауважте, що при розрахунку страхової виплати страхова компанія обов’язково враховує експлуатаційний знос ТЗ. Він залежить, зокрема, від таких параметрів транспортного засобу:

ïринкова вартість

ïстрок експлуатації

ïтип

ïрегіон виробництва.

Також із суми страхової виплати cтраховиком може бути утримано розмір франшизи (частини збитків, що не відшкодовується страховою компанією).

3) Розгляньте додаткові опції. Згідно з законодавств, максимальна виплата потерпілому, яку може здійснити страхова компанія за договором ОСЦПВ, складає 320 000 грн за збитками, спричиненими життю та здоров'ю та 160 000 грн за майновими збитками. Це не дуже багато, і, якщо трапиться ДТП, доплачувати доведеться самому. Витративши невеликі кошти, є можливість збільшити захист, щоб потім не мати фінансових проблем. В ARX можна придбати поліс «Добровільна Автоцивілка», який може розширити покриття до 1 млн грн, а коштує всього від 152 грн.

4) Зверніть увагу, чи пропонуються додаткові послуги. Деякі страхові компанії надають бонуси власникам полісів ОСЦПВ, серед яких може бути безкоштовне буксирування, доставлення пального, мобільний шиномонтаж тощо. Ці послуги стануть у пригоді не лише малодосвідченому водієві, але й тим, хто вже давно за кермом. В ARX, це, наприклад сервіс “Автоконсьєрж” в будь - якому полісі Автоцивілки.

5) Регулярно оновлюйте свій поліс. Зміни у вашому житті або стані вашого авто можуть вплинути на вашу потребу у страховому покритті. Тож періодично перевіряйте свій поліс і оновлюйте його, якщо це необхідно.

Автоцивілка є як паперова, так і онлайн — тобто та, яку легко придбати на сайті компанії. В ARX це можна зробити за 5-7 хвилин.

Користь автоцивілки для вас та інших учасників руху

Надійний страховий поліс захищає як вас, так і інших учасників дорожнього руху. У разі аварії ви будете впевнені, що збитки іншій стороні будуть відшкодовані, що зменшить фінансовий та психологічний тиск. Якщо усі учасники дорожнього руху будуть мати поліси надійних страхових, які виконують свої обов’язки, можна буде уникнути багатьох непорозумінь та судових позивів.

Безпека на дорозі починається з Автоцивілкою від ARX!