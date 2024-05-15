Якому знаку зодіаку пощастить 16 травня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 16 травня?

День, коли потрібно остерігатися сил зла – вони виходять на поверхню і намагаються заволодіти душами людей, змушуючи їх робити негідні вчинки. Але, як-то кажуть, хто попереджений, той озброєний: знаючи про таку особливість дня, не лише можна, а й потрібно опиратися їм – відмовлятися від пропозицій, які викликають хоча б найменший сумнів. Необхідно також бути обережними у всіх сферах життя: не ходити вулицями в темний час доби, не носити з собою великі суми грошей, уважно дивитися по боках, переходячи вулицю, навіть якщо йдеться про пішохідний перехід.

Скорпіон

Скорпіони повинні знати: їхній добробут сьогодні безпосередньо залежатиме від того, зможуть вони скористатися темою позитивного мислення чи ні. Якщо представники знака зможуть знайти в будь-якій – навіть сумнівній – події щось хороше, життя повернеться до них саме таким боком, – і навпаки. Тож вони стануть ковалями свого щастя – у прямому розумінні цього слова, та й за невдачі – якщо такі трапляться – звинувачувати не буде кого.

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