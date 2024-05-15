Какому знаку Зодиака повезет 16 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 мая?

День, когда необходимо остерегаться сил зла – они выходят на поверхность и пытаются завладеть душами людей, заставляя их совершать недостойные поступки. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен: зная о такой особенности дня, не только можно, но и нужно сопротивляться им: отказываться от предложений, которые вызывают хотя бы малейшее сомнение. Необходимо также соблюдать осторожность во всех сферах жизни: не ходить по улицам в темное время суток, не носить с собой крупные суммы денег, внимательно смотреть по сторонам, переходя улицу, даже если речь идет о пешеходном переходе.

Скорпион

Скорпионы должны знать: их благополучие сегодня будет напрямую зависеть о том, смогут ли они воспользоваться темой позитивного мышления или нет. Если представители знака смогут найти в любом – даже сомнительном – событии что-то хорошее, жизнь повернется к ним именно такой стороной, и – наоборот. Так что они станут кузнецами своего счастья – в прямом смысле этого слова, да и за неудачи – коль скоро такие случатся – винить будет некого.

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