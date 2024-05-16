Как выбрать лучшую автогражданку

Страхование Автогражданка, или ОСАГО — это обязательное по закону автострахование. Рассмотрим, почему такое страхование важно и предоставим несколько полезных советов по его приобретению.

Почему вам нужна автогражданка?

Первая вещь, которую нужно сделать после покупки авто – позаботиться о полисе Автогражданка. Основная цель этого страхования состоит в том, чтобы компенсировать финансовый ущерб, если вы станете виновником ДТП. Без полиса вам придется покрывать все расходы на ремонт или медицинские услуги из собственного кармана. Также за отсутствие автогражданки придется заплатить штраф.

Как правильно выбрать страховой полис?

Какой же полис ОСАГО выбрать? Предлагаем следующий алгоритм действий, который поможет вам сделать верный выбор.

1) Выберите надежную страховую компанию. Не следует доверять свою жизнь и имущество случайному поставщику, название которого вы никогда не слышали. Такие компании довольно часто банкротятся, что создает большие проблемы клиентам. Надежная компания — это та, бренд которой известен, информацию о ней найти легко, она дает отчет о своих действиях в открытых источниках. К примеру, страховая ARX уже 30 лет существует на рынке Украины, ведет прозрачную коммуникацию с клиентами, занимает ведущие места в рейтингах и каждый день платит почти 5 млн грн страховых возмещений.

2) Проверьте условия полиса. Перед подписанием соглашения обратите внимание на условия полиса, включая исключение и ограничение покрытия. Будьте уверены, что понимаете все условия договора. Самое плохое знание условий зачастую вызывает недоразумение при урегулировании страховых случаев.

Обратите внимание, что при расчете страховой выплаты страховая компания обязательно учитывает эксплуатационный износ ТС. Он зависит, в частности, от следующих параметров транспортного средства:

• рыночная стоимость

• срок эксплуатации

• тип

• регион производства.

Также из суммы страховой выплаты страховщиком может быть удержан размер франшизы (части убытков, не возмещаемых страховой компанией).

3) Рассмотрите дополнительные настройки. Согласно законодательствам, максимальная выплата потерпевшему, которую может осуществить страховая компания по договору ОСАГО, составляет 320 000 грн по ущербу, нанесенному жизни и здоровью и 160 000 грн по имущественному ущербу. Это не очень много, и, если случится ДТП, придется доплачивать самому. Потратив небольшие средства, можно увеличить защиту, чтобы потом не иметь финансовых проблем. В ARX можно приобрести полис «Добровольная автогражданка», который может расширить покрытие до 1 млн грн, а стоит всего от 152 грн.

4) Обратите внимание, предлагаются ли дополнительные услуги. Некоторые страховые компании предоставляют бонусы владельцам полисов ОСАГО, среди которых может быть бесплатная буксировка, доставка горючего, мобильный шиномонтаж и т.д. Эти услуги пригодятся не только малоопытному водителю, но и тем, кто уже давно за рулем. В ARX, это, например сервис "Автоконсьерж" в любом полисе Автогражданки.

5) Регулярно обновляйте полис. Изменения в вашей жизни или состоянии вашего автомобиля могут повлиять на вашу потребность в страховом покрытии. Так что периодически проверяйте свой полис и обновляйте его, если это необходимо.

Автогражданка есть как бумажная, так и онлайн — то есть та, которую легко приобрести на сайте компании. В ARX это можно сделать через 5-7 минут.

Польза автогражданки для вас и других участников движения

Надежный страховой полис защищает как вас, так и других участников дорожного движения. В случае аварии вы будете уверены, что ущерб другой стороне будет возмещен, что уменьшит финансовое и психологическое давление. Если все участники дорожного движения будут иметь полисы надежных страховых, исполняющих свои обязанности, можно избежать многих недоразумений и судебных позывов.

Безопасность на дороге начинается с Автогражданкой от ARX!