Кіберспортивний клуб Complexity Gaming придбали за $27 млн

Клуб Complexity Gaming придбала компанія GameSquare Esports Inc.

Північноамериканська кіберспортивна організація ComplexityGaming оголосила про те, що її придбала канадська компанія GameSquare Esports Inc. Ціна угоди становила $27 млн.

Представники клубу повідомили, що його склади із усіх дисциплін продовжать виступати під колишньою назвою. В організації залишаться і контент-мейкери. Засновник і генеральний директор Complexity Gaming Джейсон Лейк був призначений глобальним керівником кіберспортивного напрямку GameSquare.

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Організація Complexity була заснована в 2003 році. Від 2017 року вона належала Dallas Cowboys – професійному клубу з американського футболу. Колишні власники кіберспортивного клубу й надалі братимуть участь у його роботі.

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