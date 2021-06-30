Кіберспортивний клуб Complexity Gaming придбали за $27 млн

Клуб Complexity Gaming придбала компанія GameSquare Esports Inc.
Північноамериканська кіберспортивна організація ComplexityGaming оголосила про те, що її придбала канадська компанія GameSquare Esports Inc. Ціна угоди становила $27 млн.
Welcome to the family! @Complexity @GSQesports— Complexity Gaming (@Complexity) June 30, 2021
Learn more: https://t.co/mFGOfYp11H #WeAreCOL pic.twitter.com/rDFZECLnXI
Представники клубу повідомили, що його склади із усіх дисциплін продовжать виступати під колишньою назвою. В організації залишаться і контент-мейкери. Засновник і генеральний директор Complexity Gaming Джейсон Лейк був призначений глобальним керівником кіберспортивного напрямку GameSquare.
Організація Complexity була заснована в 2003 році. Від 2017 року вона належала Dallas Cowboys – професійному клубу з американського футболу. Колишні власники кіберспортивного клубу й надалі братимуть участь у його роботі.