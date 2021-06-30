Киберспортивный клуб Complexity Gaming был выкуплен за $27 млн

Клуб Complexity Gaming приобрела компания GameSquare Esports Inc.
Североамериканская киберспортивная организация Complexity Gaming объявила о том, что ее приобрела канадская компания GameSquare Esports Inc. Сумма сделки составила $27 млн.
Welcome to the family!@Complexity @GSQesports— Complexity Gaming (@Complexity) June 30, 2021
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Представители клуба сообщили, что его составы по всем дисциплинам продолжат выступать под прежним названием. В организации останутся и контент-мейкеры. Основатель и генеральный директор Complexity Gaming Джейсон Лейк был назначен глобальным руководителем киберспортивного направления GameSquare.
Организация Complexity была основана в 2003 году. С 2017 года она принадлежала Dallas Cowboys – профессиональному клубу по американскому футболу. Бывшие владельцы киберспортивного клуба продолжат участвовать в его работе и после сделки.