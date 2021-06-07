Стартував фінальний день груповій стадії WePlay AniMajor 2021 із Dota 2

Перший матч заключного ігрового дня групової стадії WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 закінчився нічиєю.

7 червня – останній день груповій стадії WePlay AniMajor 2021 із Dota 2. Сьогодні повинні визначитися дві команди, які пройдуть до плейоф другого Major-турніру року. Одна вже відома – китайська PSG.LGD має найліпші результати у рейтинговій таблиці етапу, на її рахунку чотири перемоги і три нічиїх.

Матч PSG.LGD проти Vici Gaming відкрив фінальний ігровий день. Він закінчився з рахунком 1:1.

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О 15:00 за Києвом почалася зустріч Team Spirit і TNC Predator. О 17:00 стартує гра між TeamNigma та beastcoast. TeamLiquid і EvilGeniuses зустрінуться о 19:00.

Стадія плейоф стартує 9 червня. Грандфінал призначений на 13 червня.

На WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 розігрують $500 тис. і 2,7 тис. балів DPC.

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