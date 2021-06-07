Стартовал финальный день групповой стадии WePlay AniMajor 2021 по Dota 2

Первый матч заключительного игрового дня групповой стадии WePlay AniMajor 2021 по Dota 2 завершился ничьей.

7 июня – последний день групповой стадии WePlay AniMajor 2021 по Dota 2. Сегодня должны определиться две команды, которые пройдут в плей-офф второго Major-турнира года. Одна уже известна – китайская PSG.LGD лидирует в рейтинговой таблице этапа, на ее счету четыре победы и три ничьих.

Матч PSG.LGD против Vici Gaming открыл финальный игровой день. Он завершился со счетом 1:1.

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В 15:00 по Киеву стартовала встреча Team Spirit и TNC Predator. В 17:00 начнется игра между Team Nigma и beastcoast. Team Liquid и Evil Geniuses встретятся в 19:00.

Стадия плей-офф стартует 9 июня. Гранд-финал назначен на 13 июня.

На WePlay AniMajor 2021 по Dota 2 разыгрывают $500 тыс. и 2,7 тыс. баллов DPC.

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