Допомоги в лікуванні онкології потребує Тетяна

Жінці майже три місяці не могли остаточно встановити діагноз

Хіміотерапія і операція чекають на Тетяну в боротьбі з онкологією, яка уразила її жіночі органи. І жінка вимушена просити про допомогу, бо самостійно фінансово їй не впоратись.

Історія її хвороби почалася навесні цього року. Перші симптоми хвороби жінка не відчула, адже весь час була на роботі. Дати слабину було не можна, бо на вихованні були онучка і вагітна донька, яка ось-ось мала народити. Та з часом ситуація ускладнилась настільки, що ігнорувати ознаки хвороби вже не було можливості.

«Почався розклад живота навіть після води. Пила пігулки за призначенням лікаря, але було лише гірше. Поки все ж її не направили на МРТ наприкінці червня. Була підозра на рак лімфи. Взяли біопсію з пахового лімфовузла, але там нічого не знайшли, взяли повторно з шиї і ось тут уже винесли вердикт - рак матки та труби», - розповідає подруга Тетяни.

Після трьох місяців поневірянь лікарнями, лише в серпні почалося лікування. Таня намагалася виходити на роботу, щоб заробити на наступне проходження хімії, але скоро здалася, бо сил не було.

Ситуація у Тетяни серйозна, але лікарі дають шанс на одужання. Але для цього потрібні ще кілька хіміотерапії і наступна операція, на яку немає грошей.

«Зараз стан слабкий, крутять м'язи, розвивається тромбоз вен, але на додатково підтримуючі препарати, яких немає в лікарні у неї грошей немає, ще й борги за лікування і за недешеві обстеження. Будь ласка, допоможіть. Вона ще так потрібна дочці і онукам, яким 7 років і пів року, ще так вийшло, що дочка виховує доньок одна, її мама єдина підтримка», - додає подруга і просить допомогти.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4731 2196 4142 9075

МОВЧАН ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА