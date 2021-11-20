В помощи в лечении онкологии нуждается Татьяна

Женщине почти три месяца не могли окончательно установить диагноз

Химиотерапия и операция ждут Татьяну в борьбе с онкологией, поразившей ее женские органы. И женщина вынуждена просить о помощи, потому что самостоятельно финансово ей не справиться.

История ее болезни началась весной этого года. Первые симптомы болезни женщина не почувствовала, потому что все время была на работе. Дать слабину было нельзя, потому что на воспитании были внучка и беременная дочь, которая вот-вот должна была родить. Но со временем ситуация усложнилась настолько, что игнорировать признаки болезни уже не было возможности.

«Началось расстройство живота даже после воды. Пила таблетки по назначению врача, но было только хуже. Пока все же ее не направили на МРТ в конце июня. Было подозрение на рак лимфы. Взяли биопсию из пахового лимфоузла, но там ничего не нашли, взяли повторно с шеи и вот тут уже вынесли вердикт – рак матки и трубы», – рассказывает подруга Татьяны.

После трех месяцев скитаний по больницам, только в августе началось лечение. Таня пыталась выходить на работу, чтобы заработать на следующее прохождение химии, но скоро сдалась, потому что сил не было.

Ситуация у Татьяны серьезная, но врачи дают шанс на выздоровление. Но для этого нужно еще несколько химиотерапии и последующая операция, на которую нет денег.

«Сейчас состояние слабое, крутят мышцы, развивается тромбоз вен, но на дополнительно поддерживающие препараты, которых нет в больнице у нее денег нет, еще и долги за лечение и за недешевые обследования. Пожалуйста, помогите. Она еще так нужна дочери и внукам, которым 7 лет и полгода, еще так получилось, что дочь воспитывает дочерей одна, ее мама единственная поддержка», – добавляет подруга и просит помочь.

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МОЛЧАН ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА