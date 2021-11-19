Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака: день праздников и веселья

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака: день праздников и веселья

День, предназначенный для праздников и веселья, не зря в этом месяце выпал на субботу – форма пришла в соответствие с содержанием.

Можно праздновать дни рождения детей и юбилеи пожилых родственников, устраивать вечеринки – в том числе и тематические – и просто делать то, что доставляет радость и удовольствие, а вот грустить и предаваться унынию – категорически воспрещается.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 ноября для Овнов

Любые переговоры, которые вы, несмотря на выходной, назначили на этот день, необходимо провести в неформальной обстановке – как говорится, без галстуков: только так удастся достичь необходимой договоренности.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 ноября для Тельцов

Отдыхая, необходимо отказаться от усиленной физической активности – в том числе и занятий спортом: она чревата вероятными травмами, которых можно избежать, если вести спокойный образ жизни.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 ноября для Близнецов

Избежать перепадов настроения, которые грозят вам в этот день, можно очень простым способом: испытав радость, зафиксируйте это состояние души и не позволяйте хандре и раздражению повлиять на вас.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 ноября для Раков

Даже если у вас появится повод для уныния (представители вашего знака находят его и там, где другие радуются), постарайтесь не дать депрессии разыграться – например, займитесь любимым делом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 ноября для Львов

Отдых, который вы наметили на этот день, не должен быть пассивным: активные движения, да еще и на свежем воздух – вне зависимости от погоды – позволят вам зарядиться положительной энергией на неделю вперед.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 ноября для Дев

Проблема в отношениях с близким человеком, которая уже довольно долго портила вам нервы, неожиданно решится сама собой: все наладится, как будто бы и не существовало напряженности.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 ноября для Весов

Даже если вы намеревались немного поработать, не стоит этого делать: нынешний день предназначен для веселья, и того, кто не последует звездным рекомендациям, они могут лишить своей благосклонности.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 ноября для Скорпионов

Не стоит поручать организацию вечеринки, намеченной на этот день, посторонним людям: найти время и силы для того, чтобы подготовить все самостоятельно – так вы сможете быть уверенными в качестве всех услуг.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 ноября для Стрельцов

Вы, пожалуй, представители единственного знака, которому звезды разрешают приступить к реализации нового – амбициозного – проекта: будучи начатым сегодня, он окажется максимально успешным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 ноября для Козерогов

Не позволяйте эмоциям, одолевающим вас в это время, выплескиваться бесконтрольно: налетев на кого-то из окружающих, вы захотите извиниться, но будет поздно – человек может обозлиться на вас надолго.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 ноября для Водолеев

День благоприятен для признания в любви и предложения руки и сердца: брак, заключенный вследствие этого, окажется счастливым и на редкость прочным: он продлится долгие годы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 ноября для Рыб

Прежде чем составить план на день, включив в него множество пунктов, сначала взвесьте свои силы: развлечения, конечно, вещь приятная, но даже на них вам сегодня может банально не хватить сил.

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