Лише дорога терапія може врятувати життя Аліни

Молода жінка бореться із раком шкіри.

32-річна киянка Каліновська Аліна звернулась до редакцію сайту ТСН.ua з проханням розповісти свою історії, щоб небайдужі читачі дізнавшись про неї, змогли допомогти. Адже молода жінка бореться із меланома шкіри, яку можуть здолати дорогі ліки, а у родини Аліни купити їх без сторонньої допомоги шансів немає.

Звичайна родимка змінила життя

«Родимка мене почала турбувати ще з 2020 року, вона постійно кровоточила, змінила колір і форму, а в березні наступного року я виявила збільшений надключичний лімфовузол, одразу зрозуміла, що запустила», - розповідає Аліна.

Обстеження і біопсія показали, що хвороба вже прогресувала аж до третьої стадії, тож діяти потрібно було негайно.

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«В кінці березня 2021 року терміново зробили операцію з видалення меланоми і групи надключичних лімфовузлів з лівого боку. Гістологія підтвердила, що віддалена родимка - це меланома третьої стадії з метастазами в лімфовузли. Було призначено лікування імунотерапії, яка показує дуже хороший результат», - додає дівчина.

Призначене лікування Аліні, поки чи не єдине лікування, яке реально може здолати хворобу. Але дорогий препарат, який змушує імунну систему людини самостійно боротись із раковими клітинами, потрібно вводити своєчасно і впродовж багатьох місяців, а то і років. Так лікарі рекомендують зробити і у цьому випадку.

Кожна рятівна крапельниця коштує 116 тисяч гривень

«Крапельницю потрібно проходити один раз в три тижні протягом року, контрольне КТ після кожних 4-х крапельниць, при позитивній динаміці - всього 18 крапельниць. Вартість однієї крапельниці 116 тисяч гривень. Я вже пройшла 2 крапельниці в Київському онкологічному центрі, там були залишки цього препарату. Його закупили для киян одноразово в 2020 році, поки закупівель не обіцяють, можна тільки сподіватися», - розповідає Аліна.

Саме початок лікування дав зрозуміти, що у випадку дівчини він дуже добре діє і потрібно продовжити весь призначений курс. Але от допомоги на закупівлю ліків очікувати немає звідки, тому Аліна звертається до кожного, хто читає її історію хвороби.

«Меланома одна з найагресивніших форм раку, яка швидко метастазує, якщо не продовжити лікування, то метастази підуть по всьому тілу. Зараз мені потрібно терміново зібрати гроші ще на дві крапельниці, це 232 000 тисячі гривень, а після обстеження, залишиться зробити ще 14 крапельниць, на повний річний курс за все потрібно 1млн. 856 тис. гривень. Я довго відтягувала це прохання про допомогу, але розумію, що сама я ніяк не зможу зібрати такі гроші, мої близькі теж, мама і тітка на пенсії, зараз єдиний шанс продовжити собі життя - надія на допомогу від небайдужих людей. У мами і тітки, крім мене нікого немає. Я вірю, якщо більшість з вас, хто прочитає, скине скільки має можливість, у мене з'явиться шанс пройти лікування і жити далі повноцінним життям», - каже дівчина.

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КАЛІНОВСЬКА АЛІНА ВАЛЕНТИНІВНА

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