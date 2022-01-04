На операцію для донечки Даші збирає кошти сім’я Клименків

Минулого року дитина отримала інвалідність першої групи, підгрупи А.

Дашенька з’явилась на світ дуже передчасно і не важила навіть 900 грамів, але лікарі зберегли крихітці життя, за це вони понад місяць боролись в реанімації, далі ще півтора – дитина була під посиленим наглядом.

«Зусиллями медиків Даша отримала шанс на життя, але не зовсім таке, як у більшості немовлят. У Даші серйозна затримка фізичного та розумового розвитку, спастична диплегія, ДЦП та купа інших діагнозів. У свої 3 роки наша донька ще не ходить, не розмовляє та ще багато інших “не”… Вона потребує серйозної реабілітації від самого народження, тому ми присвячуємо весь свій час та кошти заняттям Даші з масажистами та тренерами, консультуємось з різними вузькоспеціалізованими лікарями в Києві, Львові, Харкові, Польщі, Португалії…», - розповідає мама дівчинки.

Минулого року дитина отримала інвалідність першої групи, підгрупи А, але спеціалісти відмічають що Даша гарно піддається відновленню, тож не припиняють шукати нові шляхи, як допомогти дитині в цьому.

«Наша мета №1 для Даші зараз – це почати ходити самостійно. Для цього їй потрібна спеціальна операція СДР (селективна дорзальна різотомія). Операція полягає у виборочному пересіканні волокон дорсальних коренців спинного мозку і це допоможе нам зняти спастику з м’язів ніг. Її роблять лише кілька медичних центрів у світі. Один з таких в Туреччині. Даша пройшла там попереднє обстеження з лікарями та отримала запрошення на операцію, післяопераційну реабілітацію вже наприкінці січня 2022», - розповідає мама дитини.

До цього часу родині потрібно зібрати кошти на її оплату. Всі послуги тамтешніх медиків обійдуться у 22 тисячі доларів. Понад половину родині вдалося зібрати самостійно. А от решти вони просять допомогти їм зібрати.

«На жаль, у нашої родини немає повної суми, тому ми вирішили вперше за всі ці роки попросити про допомогу. Я буду дуже вдячна, якщо ви зможете переказати будь-яку суму на один з наших рахунків в Україні. Дуже вдячна наперед за будь-яку допомогу», - каже мама дитини.

Реквізити для допомоги:

Монобанк - 5375411408398779 Клименко Наталія Петрівна (мама)

ПриватБанк - 5168755431274428

IBAN UA173052990000026207663523009 Клименко Михайло Миколайович (тато)

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