На операцию для дочери Даши собирает деньги семья Клименко

В прошлом году ребенок получил инвалидность первой группы, подгруппы А.

Дашенька появилась на свет очень преждевременно и не весила даже 900 граммов, но врачи сохранили крохе жизни, за это они больше месяца боролись в реанимации, дальше еще полтора – ребенок был под усиленным наблюдением.

«Усилиями медиков Даша получила шанс на жизнь, но не совсем такую, как у большинства младенцев. У Даши серьезная задержка физического и умственного развития, спастическая диплегия, ДЦП и куча других диагнозов. В свои 3 года наша дочь еще не ходит, не разговаривает и еще много других “не”… Она нуждается в серьезной реабилитации с самого рождения, поэтому мы посвящаем все свое время и средства занятиям Даши с массажистами и тренерами, консультируемся с разными узкоспециализированными врачами в Киеве, Львове, Харькове, Польше, Португалии…», – рассказывает мама девочки.

В прошлом году ребенок получил инвалидность первой группы, подгруппы А, но специалисты отмечают, что Даша хорошо поддается восстановлению, поэтому не прекращают искать новые пути, как помочь ребенку в этом.

«Наша цель №1 для Даши сейчас – это начать ходить самостоятельно. Для этого ей нужна специальная операция СДР (селективная дорзальная ризотомия). Операция заключается в выборочном пересечении волокон дорсальных корней спинного мозга, и это поможет нам снять спастику с мышц ног. Ее делают всего несколько медицинских центров в мире. Один из таких в Турции. Даша прошла там предварительное обследование с врачами и получила приглашение на операцию, послеоперационную реабилитацию уже в конце января 2022 года», — рассказывает мама ребенка.

До этого времени семье нужно собрать средства на ее оплату. Все услуги тамошних медиков обойдутся в 22 тысячи долларов. Более половины семьи удалось собрать самостоятельно. А остальные они просят помочь им собрать.

«К сожалению, у нашей семьи нет полной суммы, поэтому мы решили впервые за все эти годы попросить помощи. Я буду очень благодарна, если вы сможете перевести любую сумму на один из наших счетов в Украине. Очень благодарна за любую помощь», — говорит мама ребенка.

Реквизиты для помощи:

Монобанк — 5375411408398779 Клименко Наталья Петровна (мама)

ПриватБанк — 5168755431274428

IBAN RU173052990000026207663523009 Клименко Михаил Николаевич (папа)

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