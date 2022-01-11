Польські спеціалісти можуть подарувати Кірі більш самостійне майбутнє

Дитина проходить посилену реабілітацію у центрі у Варшаві.

Кіра Павлюченко у свої 3 роки в розвитку залишається малям приблизно 5 місяців - вона не тримає голову, не ходить, не розмовляє. Дитина страждає через важкі напади епілепсії і має ДЦП, тому кожен її день – це боротьба за більш самостійне майбутнє.

«Почалось все з тяжких пологів і набряку мозку після якого в маляти відмерла велика частина лобних доль і утворились численні кісти в мозку. З того часу кожен день Кіра п’є важкі ліки для припинення судом», – розповідає мама дитини.

Окрім того влітку 2021 року дитина перенесла трепанацію черепа і оперативне втручання, що мали позбавити дитину судом і це дещо спрацювало.

«Після операції на мозку (кальозотомії) відчувається прогрес. Рухи стали значно швидші, почала більше працювати ліва рука (був діагноз порез лівої руки). Кіра краще концентрує увагу, більше гулить. Значно зменшились судоми, що дає 100% гарантію на розвиток», – із захватом розповідає жінка.

Щоб допомогти дитині і не спровокувати відновлення нападів, дівчинці потрібна спеціалізована допомога фахівців. Батьки обрали для дитини клініку в Польщі. Лікування там і справді має гарні відгуки, але у порівнянні із українськими центрами, воно значно дорожче.

Зараз батьки спромоглися зібрати потрібну суму і поїхати до Варшави, але на цьому реабілітація не закінчиться, потрібно її продовжувати. Тож батьки вже зараз просять небайдужих людей допомогти зібрати кошти на подальше відновлення дівчинки, адже зараз – найважливіший час, коли дитина ще маленька і мозок здатен до навчання. Тож гаяти жодного дня не можна.

«Допоможіть нам, будь ласка, поставити дитину на ноги», – просить мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149 4993 8974 9373

Павлюченко Олександра Володимирівна