Польские специалисты могут подарить Кире более самостоятельное будущее

Ребенок проходит усиленную реабилитацию в центре Варшавы.

Кира Павлюченко в свои 3 года в развитии остается малышкой примерно 5 месяцев – она не держит голову, не ходит, не разговаривает. Ребенок страдает из-за тяжелых приступов эпилепсии и имеет ДЦП, поэтому каждый день - это борьба за более самостоятельное будущее.

«Началось все с тяжелых родов и отека мозга, после которого у малыша отмерла большая часть лобных доль и образовались многочисленные кисты в мозге. С тех пор каждый день Кира пьет тяжелое лекарство для прекращения судорог», — рассказывает мама ребенка.

Кроме того, летом 2021 года ребенок перенес трепанацию черепа и оперативное вмешательство, которые должны были лишить ребенка судорог и это несколько сработало.

«После операции на мозге (кальозотомии) ощущается прогресс. Движения стали гораздо быстрее, стала больше работать левая рука (был диагноз порез левой руки). Кира лучше концентрирует внимание, больше гулит. Значительно уменьшились судороги, что дает 100% гарантию на развитие», — с упоением рассказывает женщина.

Чтобы помочь ребенку и не спровоцировать возобновление приступов, девочке нужна специализированная помощь специалистов. Родители выбрали для ребенка клинику в Польше. Лечение там действительно имеет хорошие отзывы, но по сравнению с украинскими центрами, оно значительно дороже.

Сейчас родители смогли собрать нужную сумму и уехать в Варшаву, но на этом реабилитация не закончится, нужно ее продолжать. Так что родители уже сейчас просят небезразличных людей помочь собрать средства на дальнейшее восстановление девочки, ведь сейчас – самое важное время, когда ребенок еще маленький и мозг способен к обучению. Так что терять ни дня нельзя.

«Помогите нам, пожалуйста, поставить ребенка на ноги», – просит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4993 8974 9373

Павлюченко Александра Владимировна