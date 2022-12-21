Через ситуацію зі світлом аграрії попереджають, що ціни зростатимуть

Підприємства, що переробляють сільгосппродукцію працюють заледве на третину потужностей, а частина цьогорічного врожаю і досі стоїть на полях, бо складати і зберігати зерно ніде. Причина - відсутність повноцінного експорту та постійні знеструмлення. Елеватори не можуть просушити зібране восени і взимку збіжжя, йдеться в ТСН.

Комбайни і досі у полі косять кукурудзу, яку не встигли зібрати восени. Завадила погода, російські ракетні обстріли та перебої зі світлом. Нині зима на боці фермерів. “Взяв мороз, тримає і ми користуємося погодними умовами і збираємо урожай”, - каже інженер Михайло.

Та зібрати кукурудзу з поля, то лише пів справи. Зараз насіння дуже вологе, і аби не згнило, його треба сушити на елеваторі, а він без світла не працює. “В кого є елеватор - це дуже велика проблема, бо навіть відвантажити зерно без світла не зможете, просушить ви не зможете. Всі операції зразу блокуються”, - каже фермер Іван Гай.

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На Дніпропетровщині лише частина фермерів подужали придбати генератори, щоб сушити та зберігати зерно, однак це здорожчило процеси в рази. Тому більше половини тяжко вирощеної кукурудзи, досі на полях, частина там і залишиться. Зібрати та зберегти врожай часом дорожче, ніж просто кинути. “Зараз у нас десь 70 відсотків кукурудзи стоїть на полях, її не збирають в зв’язку з тим, що ніде просушить практично. Ранні гібриди, які не встигли зібрати, вони такі нестійкі, стебло буде ламатися, вітром його похилить і на цьому все закінчиться”, - пояснює Іван.

На олійниці у Криворізькому районі на Дніпропетровщині раніше приймали до 40 машин, зараз - 5-7. Власники 22 роки йшли до того, аби їх продукція могла конкурувати на європейському ринку. До війни 90 відсотків відправляли на експорт і вперше за весь період роботи змушені були зупинитись. Через знеструмлення спричинені російськими обстрілами. На генераторі змогли лише розвантажити привезене, аби відпустити водіїв. Однак виходить все одно повільно із суттєвими затримками.

Більшість процесів на цьому підприємстві автоматизували. Навіть вантажник працює з комп’ютера, але це коли є світло. Через аварійні та планові відключення олійниця виробляє лише третину від попередніх обсягів. Соняшник, що пролежав на пресах під час вимкнення електрики практично не придатний для виробництва олії. “Після таких зупинок нам дуже складно відновити процес. Повні преса продукції, їх треба розвантажити, вона уже далі не зможе перероблятись і по новому провести запуск”, - розповідає головний енергетик підприємства Олександр Насридінов.

Врешті така робота підприємств та фермерських господарств призведе до зростання цін і дефіциту товарів, як в Україні так і за кордоном, прогнозують агроексперти.

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