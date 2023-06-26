До понівеченого "прильотом" будинку у Києві не пускають мешканців і полюють на мародерів

У ніч проти суботи уламки російської ракети влучили у житлову висотку в Соломʼянському районі. Кілька днів тривала пошуково-рятувальна операція і вже зараз туди пустили будівельників, аби ті почали демонтаж конструкцій, йдеться в ТСН.

Епіцентр вибуху - три горішніх поверхи будинку просто знесло. Зараз тут працює спеціальна комісія, яка визначатиме, чи придатний цей будинок для відновлення. “Вчора тут робили заміри, відхилення чи на 3-5 сантиметрів від осі. Зараз приймається комісією, 30-го числа буде рішення, чи будуть вони просто відновлювати стіни чи будуть демонтувати вище 12-15 поверху і будуть заново будувати верх”, - розповідає мешканець сусідньої секції, що він чув від експертів.

Периметр двору оточили обмежувальною стрічкою. До прибуття спецтехніки людей пускали до себе додому, вони могли забрати свої речі, вже зараз такої можливості немає. Стоїть караул поліції - вони слідкують, аби нікому не впало на голову будівельне сміття. Щодо людей, то ночувати у цій секції їм не дозволили. Щоб уникнути мародерства людей запускають лише за документами про право власності, чи договорами про оренду.

Периметр двору оточили обмежувальною стрічкою.

На місце приїхали судові експерти. Один з них вже працює зверху на спеціальній вишці, шукають докази. “Відбуваються слідчі дії, огляд місця події. Тобто, досліджується застосування зброї, шукаємо уламки, якісь уражаючі елементи”, - розповідає головний судовий експерт Олексій Кузьменко.

Люди оговтуються від пережитого. Тим, хто не має прихистку, місцева влада запропонувала тимчасове житло. Зокрема, переночувати можна було у школі поблизу. Там працював штаб, де люди могли залишити заявки про відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, рятувальники вже завершили свої пошукові роботи. Вчора стало відомо про пʼятьох загиблих у житловій висотці в Соломʼянському районі внаслідок російського теракту. Одними з тих, кого вже вдалося ідентифікувати - подружжя Юлія Петра і Данило Кириленко. Пара постійно брала участь в історичних фестивалях. Вони переодягалися у постаті різних епох і показували людям нашу історію. Прощання з ними відбудеться вже завтра.

Читайте також:

На Миколаївщині вода у підтоплених селах більше не спадає, а двори людей закидані очеретом

Сестра з пораненням голови, зять із переламами ніг, а чоловік без хати: мешканці про пережитий масований обстріл Дніпра

На бої на Донеччині російський "заколот" не вплинув: артилерійські дуелі не вщухають ні на мить