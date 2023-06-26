В изуродованный "прилетом" дом в Киеве не пускают жителей и охотятся за мародерами

В ночь на субботу обломки российской ракеты попали в жилую высотку в Соломенском районе. Несколько дней длилась поисково-спасательная операция и уже сейчас туда пустили строителей, чтобы те начали демонтаж конструкций, говорится в ТСН.

Эпицентр взрыва – три верхних этажа дома просто снесло. Сейчас здесь работает специальная комиссия, которая будет определять, пригоден ли этот дом для восстановления. “Вчера здесь производили замеры, отклонения или на 3-5 сантиметров от оси. Сейчас принимается комиссией, 30 числа будет решение, будут ли они просто восстанавливать стены или будут демонтировать выше 12-15 этажа и будут заново строить верх”, — рассказывает житель соседней секции, что он слышал от экспертов.

Периметр двора был окружен ограничительной лентой. До прибытия спецтехники людей пускали домой, они могли забрать свои вещи, но вот уже сейчас такой возможности нет. Стоит караул полиции – они следят, чтобы никому не упал на голову строительный мусор. Что касается людей, то ночевать в этой секции им не разрешили. Чтобы избежать мародерства людей запускают только по документам о праве собственности или договорам об аренде.

Периметр двора был окружен ограничительной лентой.

На место приехали судебные эксперты. Один из них уже работает сверху на специальной вышке, ищут улики. “Происходят следственные действия, осмотр места происшествия. То есть исследуется применение оружия, ищем обломки, какие-то поразительные элементы”, — рассказывает главный судебный эксперт Алексей Кузьменко.

Люди приходят в себя от пережитого. Тем, кто не имеет убежища, местные власти предложили временное жилье. В частности, переночевать можно было в школе поблизости. Там работал штаб, где люди могли оставить заявки о возмещении нанесенного ущерба.

Напомним, спасатели уже завершили свои поисковые работы. Вчера стало известно о пяти погибших в жилой высотке в Соломенском районе в результате российского теракта. Одними из тех, кого уже удалось идентифицировать – супруги Юлия Петра и Даниил Кириленко. Пара постоянно участвовала в исторических фестивалях. Они переодевались в фигуры разных эпох и показывали людям нашу историю. Прощание с ними состоится уже завтра.

Читайте также:

На Николаевщине вода в подтопленных селах больше не спадает, а дворы людей забрасаны тростником

Сестра с ранением головы, зять с переломами ног, а мужчина без дома: жители о пережитом массированном обстреле Днепра

На бои в Донецкой области российский "мятеж" не повлиял: артиллерийские дуэли не утихают ни на мгновение