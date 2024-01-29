Катастрофа з метро: стало відомо, коли у Києві відкриють всі станції

Коли відремонтують київську підземку, звідки місто візьме на це кошти, і чи варто киянам боятися нових надзвичайних ситуацій у метро – в ексклюзиві TSN.UA.

Стало відомо, коли кияни зможуть знову вільно доїхати до станції "Теремки" на метро. Хоч ділянку метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" уже планують ремонтувати, втім, досі невідомо, хто ж заплатить за дорогий ремонт на синій гілці. Коли таки відремонтують київську підземку, звідки місто візьме на це кошти, і чи варто киянам боятися нових надзвичайних ситуацій у метро – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.UA.

Життя без метро

Уже третій місяць мешканці Голосіївського району столиці – найбільшого в Києві – вчаться жити без метро! Така важлива синя гілка київської підземки дала тріщину – на початку грудня 2023-го у тунелі між станцями "Либідська" і "Деміївська" у стелі з'явилася тріщина, і через неї почала просочуватись вода. Вердикт – єдиний і безповоротній – ділянку треба закривати, щоб тунель ненароком не обвалився просто на людей. За кілька днів між станцями таки почав ходити потяг – раз на 17 хвилин і човниковим способом. Утім, більшість пасажирів таки змушені були пересісти на наземний транспорт заповнивши вщент навіть додаткові тролейбуси і маршрутки.

У владі назвали дату

І ось нарешті стало відомо, коли фахівці завершать ремонт цієї ділянки метро. Схоже така ситуація з транспортом переслідуватиме мешканців Голосієва ще майже пів року. Член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації у метрополітені Тарас Козак розказав, що відкриття планують на початок червня 2024 року.

"Поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка. Планується вирити котлован та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його за рахунок хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркаса всередині тунелю", – написав Козак.

Винуваті попередники?!

Козак вкотре наголосив, що вуха усіх проблем з цією ділянкою метро стирчать ще у далекому 2011 році, а перші неприємності з метро там з’явилися за лічені місяці після здачі в експлуатацію. Збудували прогін занадто близько до поверхні, де тече багато грунтових вод. Під час будівництва також наробили помилок. Винних шукатимуть.



"Для будівництва тунелю з боку "Деміївської" у бік "Либідської" за кордоном замовили спеціальний прохідний щит. На жаль, при прокладанні тунелю трапилася аварія, загинули люди і щит був втрачений. Добудовували вручну. Є питання щодо якості будівництва та укріплення тунелю. Проводяться експертизи", – розповів він.

Козак зазначив, що проблеми на ділянці "Либідська"–"Деміївська" почалися за лічені місяці після початку експлуатації. Вода крізь щілини потрапляла в тунель. Виявилося, що будівельна організація дала гарантію на експлуатацію тунелю всього на один рік.

"Чому так і хто погоджував – будемо розбиратися. Протягом 2011 року будівельники усували проблеми за свій рахунок... В листопаді 2023 року ситуація різко погіршилася. Дебіт води виріс у кілька разів, разом з водою у тунель почав потрапляти пісок. Експлуатацію тунелю зупинили. Будемо розбиратися, що сприяло прискоренню руйнування тунелю. Чи має до цього відношення будівництво багатоповерхівки в кількох десятках метрів біля місця аварії? Готуємо звернення про зупинку всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки", – підсумував член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації у метрополітені.

Метро уже ремонтують, утім і з цим є один нюанс. Досі лишилося відкритим питання, чиїм коштом буде проводитися ремонт.



А що ж робити аж до червня тим, у кого немає власного авто?

Транспортний експерт об’єднання "Пасажири Києва" порекомендував киянам активно користуватися громадським наземним транспортом.

Крім того, раніше експерти застерігали, що проблеми можуть виникнути і на інших ділянках метро, зокрема, у тунелі між станцями "Почайна" та "Тараса Шевченка". У КМДА ці застереження також підтвердили, але зауважили, що наразі все впорядку.



А ось самі кияни уже демонструють вищий пілотаж креативності. Вулицями столиці тепер роз’їзджає кілька таких маршруток "Богдан".

"Метро" на Теремки / Фото: із соцмереж

"Метро" на Троєщину / Фото: Хмарочос

Як бачите – ось яке воно нове метро на Теремки і навіть таке омріяне метро на Троєщину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "КАТАСТРОФА З МЕТРО: стало відомо, коли у Києві відкриють всі станції!".

За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями київського метро "Деміївська"– "Либідська" стало неякісне проєктування та будівництво.

Читайте також: