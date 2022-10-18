Не мультяшний, а справжній Мелман з'явився в одеському біопарку

Свій власний Мелман з'явився в одеському біопарку, йдеться в ТСН.

Працівники кажуть, неабияк переживали за його маму, яку намагалися вберегти від вибухів та сирен. У пари жирафів Ясі та Васі це вже третій хлопчик.

Працівники біопарку не відходили від мами жирафеняти ні на мить, попри те, що це її треті пологи. Кажуть, малюк народився меншим за своїх братів. "Можливо, це пов'язано зі стресовою ситуацією у зв'язку з сиренами та вибухами постійними. Жираф це все чув і напевно переживав, але клінічно малюк здоровий. Вагу має близько 65 кілограмів і зріст близько метра сімдесяти", - розповідає директор біопарку Дмитро Александров.

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Щоб малюк і мати під час повітряних тривог стресували менше, у вольєрі працює радіоприймач. Під час ворожих атак музику на ньому роблять гучніше, тварин заспокоюють українськими композиціями.

Поки найменший син з апетитом п'є молоко, мати через вікно стежить за своїм первістком Арсентієм, якому вже три роки і він із татком зараз в окремому вольєрі. "Він був присутній на пологах разом із татом, він бачив усе. Всі переживали, але все минуло добре. Тато і мама розуміли, що ми насправді не вороги, а ми допомагаємо, і я вам більше скажу, це все відбувалося вночі, тобто вона на нас чекала, і коли побачила, їй стало, мені здається, навіть легше", - додає Дмитро Александров.

Познайомити з Мелманом відвідувачі біопарку зможуть вже цього тижня. Щоправда лише в зимовому вольєрі, на вулицю жирафеня випустять лише навесні, коли потеплішає.

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