НП в метро Києва: що відомо про чоловіка, який потрапив під поїзд

Чоловік, який попав під поїзд, загинув від отриманих травм.

Стали відомі подробиці надзвичайної події, яка трапилась вихідними в столичному метрополітені на станції метро "Лісова". Нагадаємо, що через падіння людини на колію, в суботу було обмежено рух поїздів на червоній лінії метрополітену – поїзди курсували від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Чоловік, який попав під поїзд, загинув від отриманих травм.

У поліції Київського метрополітену ТСН.ua розповіли, що стався нещасний випадок. Чоловік зайшов за щиток, куди пасажирам прохід заборонений. Людину затиснуло між платформою та потягом.

Фото: Управління ДСНС Києва

"Пасажира затягнуло під поїзд, він загинув, медики на місці констатували смерть. Чоловік приїхав в Київ. Він родом з міста Херсон, 1958 року народження. Зараз триває слідство. Правоохоронці з’ясовують всі деталі трагічного випадку", - повідомили ТСН.ua в поліції Київського метрополітену.

Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, що звичний рух поїздів по червоній гілці метро вдалося налагодити через дві години. Рятувальникам був потрібний час, аби деблокувати тіло загиблого та підняти на платформу.

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