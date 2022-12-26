НП в метро Києва: що відомо про чоловіка, який потрапив під поїзд

Чоловік, який попав під поїзд, загинув від отриманих травм.
Стали відомі подробиці надзвичайної події, яка трапилась вихідними в столичному метрополітені на станції метро "Лісова". Нагадаємо, що через падіння людини на колію, в суботу було обмежено рух поїздів на червоній лінії метрополітену – поїзди курсували від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Чоловік, який попав під поїзд, загинув від отриманих травм.
У поліції Київського метрополітену ТСН.ua розповіли, що стався нещасний випадок. Чоловік зайшов за щиток, куди пасажирам прохід заборонений. Людину затиснуло між платформою та потягом.
"Пасажира затягнуло під поїзд, він загинув, медики на місці констатували смерть. Чоловік приїхав в Київ. Він родом з міста Херсон, 1958 року народження. Зараз триває слідство. Правоохоронці з’ясовують всі деталі трагічного випадку", - повідомили ТСН.ua в поліції Київського метрополітену.
Нагадаємо, що звичний рух поїздів по червоній гілці метро вдалося налагодити через дві години. Рятувальникам був потрібний час, аби деблокувати тіло загиблого та підняти на платформу.
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