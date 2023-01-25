У Києві на Оболоні спалахнула пожежа: що відомо

У Києві на Оболоні 25 січня спалахнула пожежа.

Про це повідомили містяни у сомережах та опублікували відео. За словами очевидців, вони чули вибух.

Як з’ясував сайт ТСН.uа, на верхньому поверсі житлового будинку горить технічне приміщення.



"Пожежа виникла в житловому будинку по вулиці Йорданська, 11-В. В технічному приміщені загорілось сміття. Ліквідовано загорання на площі 15 квадратних метрів", - повідомили нам у ДСНС Києва.

Наразі на місці працюють рятувальники. Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 25 січня у Києві під час тривоги піднявся дим над ТРЦ DreamTown. За словами власника, це сталося через запуск генератора.

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