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У Києві на Оболоні спалахнула пожежа: що відомо

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1961
Час на прочитання
1 хв
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У Києві на Оболоні спалахнула пожежа: що відомо

Фото: Pexels

Загорілося технічне приміщення.

У Києві на Оболоні 25 січня спалахнула пожежа.

Про це повідомили містяни у сомережах та опублікували відео. За словами очевидців, вони чули вибух. 

Як з’ясував сайт ТСН.uа, на верхньому поверсі житлового будинку горить технічне приміщення.

"Пожежа виникла в житловому будинку по вулиці Йорданська, 11-В. В технічному приміщені загорілось сміття. Ліквідовано загорання на площі 15 квадратних метрів", - повідомили нам у ДСНС Києва. 

Наразі на місці працюють рятувальники. Причини пожежі встановлюються. 

Нагадаємо, 25 січня у Києві під час тривоги піднявся дим над ТРЦ DreamTown. За словами власника, це сталося через запуск генератора. 

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Дата публікації
Перегляди
1961
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