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Українець створив унікальний застосунок для дітей із ДЦП: подробиці

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Українець створив унікальний застосунок для дітей із ДЦП: подробиці

Застосунок

Українець створив застосунок, який допомагає дітям швидко порозумітись із своїми батьками. Що відомо?

Львів'янин створив застосунок, який допомагає дітям із затримкою або відсутністю мовлення спілкуватися з батьками. У його доньки діагностували ДЦП і це стало поштовхом, щоби вирішити проблему сотень маленьких українців, які не можуть говорити.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Галини Капустинської.

Застосунок – це велетенський список картинок із діями, від бажання з'їсти яєчню до почитати книгу. Над цим Сергій почав працювати півроку тому. Ідея з'явилася через проблему з якою зіштовхнулася його сім'я і діагноз доньки Яринки - церебральний параліч.

"У неї дуже ясний розум і вона прагне бути в центрі, в центрі будь-чого. Вона прагне спілкуватися з однолітками, вона прагне навчатися", – каже Сергій Рильський. 

Яринці 5 років. Увесь цей час Сергій з дружиною шукали шлях, щоб порозумітися з дитиною, яка не могла висловити свою бажання. Зайняття з логопедами, психологами та неврологами не допомогали. Про так звані альтернативні джерела комунікації Сергій дізнався з наукових статтей.

Застосунок для дітей із ДЦП / ©
Застосунок для дітей із ДЦП

"Це звичайні картки. Один, як з прикладів АДК, це звичайні картки, на яких зображені дії, певні об'єкти, слова, іменники і тому подібне. І дитина з цих карток вибирає те, що вона хоче сказати. Наприклад, є картка "я хочу", є картка "м'яч". Тобто вона вибирає "я хочу м'яч", це означає, що вона хоче бавитись", – розповідає Сергій. 

Спочатку родина почала застосовувати цей метод зі звичайними картками. Але швидко зрозуміли, що це незручно - це понад сорока картинок, і щоб скласти речення потрібно чимало часу і місця. Тому Сергій вирішив зробити віртуальні - завантажив у програму і озвучив.

"Так, першим етапом, власне, було максимально вирішити оці всі проблеми комунікації, про які я щойно сказав. Це і швидкість мови, і природність мови, щоб дитина могла швидше комунікувати. І потім використання оцих всіх підходів і в навчанні дітей", – каже Сергій.

Такий застосунок не є відкриттям Сергія. У світі існують аналоги, але вони платні і дороговартістні. Свій винахід, батько Ярини, хоче зробити доступним в Україні і безкоштовним. Першою дитиною, яка випробовувала його додаток, стала стала донька. Швидко пристосувалася і наразі вже активно його використовує.

Сергій Рильський / ©
Сергій Рильський

Такі застосунки можуть покращити не лише якість життя дитини, але і її психологічний стан, розповідає засновниця дитячого реабілітаційного центру. За словами Олени Ковальової, діти не почувають себе ізольованими і нарешті можуть отримувати те, що хочуть.

"Я просто щаслива, що вони нарешті почали з'являтися і вони стають доступними. Уявіть, коли ти живеш у світі, де тебе не розуміють, а тут тобі дають інструменти, і ти почав спілкуватися, ти можеш сказати, що я хочу їсти", - каже засновниця дитячого реабілітаційного центру Олена Ковальова. 
 
Сам Сергій мріє, аби його застосунок не лише допоміг порозумітися батькам з дітьми, але й створив спільноту, де будуть спеціалісти та сім'ї, які зможуть знаходити підтримку, доносити проблеми інклюзії.

Щемлива боротьба за голос! Львів'янин створив застосунок для дітей із затримкою мовлення

Щемлива боротьба за голос! Львів'янин створив застосунок для дітей із затримкою мовлення

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 15:00 27 січня. СКАНДАЛЬНІ ВИБОРИ в Білорусі та МОТОРОШНІ ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ!

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