Українець створив унікальний застосунок для дітей із ДЦП: подробиці

Львів'янин створив застосунок, який допомагає дітям із затримкою або відсутністю мовлення спілкуватися з батьками. У його доньки діагностували ДЦП і це стало поштовхом, щоби вирішити проблему сотень маленьких українців, які не можуть говорити.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Галини Капустинської.

Застосунок – це велетенський список картинок із діями, від бажання з'їсти яєчню до почитати книгу. Над цим Сергій почав працювати півроку тому. Ідея з'явилася через проблему з якою зіштовхнулася його сім'я і діагноз доньки Яринки - церебральний параліч.

"У неї дуже ясний розум і вона прагне бути в центрі, в центрі будь-чого. Вона прагне спілкуватися з однолітками, вона прагне навчатися", – каже Сергій Рильський.

Яринці 5 років. Увесь цей час Сергій з дружиною шукали шлях, щоб порозумітися з дитиною, яка не могла висловити свою бажання. Зайняття з логопедами, психологами та неврологами не допомогали. Про так звані альтернативні джерела комунікації Сергій дізнався з наукових статтей.

Застосунок для дітей із ДЦП

"Це звичайні картки. Один, як з прикладів АДК, це звичайні картки, на яких зображені дії, певні об'єкти, слова, іменники і тому подібне. І дитина з цих карток вибирає те, що вона хоче сказати. Наприклад, є картка "я хочу", є картка "м'яч". Тобто вона вибирає "я хочу м'яч", це означає, що вона хоче бавитись", – розповідає Сергій.

Спочатку родина почала застосовувати цей метод зі звичайними картками. Але швидко зрозуміли, що це незручно - це понад сорока картинок, і щоб скласти речення потрібно чимало часу і місця. Тому Сергій вирішив зробити віртуальні - завантажив у програму і озвучив.

"Так, першим етапом, власне, було максимально вирішити оці всі проблеми комунікації, про які я щойно сказав. Це і швидкість мови, і природність мови, щоб дитина могла швидше комунікувати. І потім використання оцих всіх підходів і в навчанні дітей", – каже Сергій.

Такий застосунок не є відкриттям Сергія. У світі існують аналоги, але вони платні і дороговартістні. Свій винахід, батько Ярини, хоче зробити доступним в Україні і безкоштовним. Першою дитиною, яка випробовувала його додаток, стала стала донька. Швидко пристосувалася і наразі вже активно його використовує.

Сергій Рильський

Такі застосунки можуть покращити не лише якість життя дитини, але і її психологічний стан, розповідає засновниця дитячого реабілітаційного центру. За словами Олени Ковальової, діти не почувають себе ізольованими і нарешті можуть отримувати те, що хочуть.

"Я просто щаслива, що вони нарешті почали з'являтися і вони стають доступними. Уявіть, коли ти живеш у світі, де тебе не розуміють, а тут тобі дають інструменти, і ти почав спілкуватися, ти можеш сказати, що я хочу їсти", - каже засновниця дитячого реабілітаційного центру Олена Ковальова.



Сам Сергій мріє, аби його застосунок не лише допоміг порозумітися батькам з дітьми, але й створив спільноту, де будуть спеціалісти та сім'ї, які зможуть знаходити підтримку, доносити проблеми інклюзії.

Щемлива боротьба за голос! Львів'янин створив застосунок для дітей із затримкою мовлення