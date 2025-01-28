Трамп підписав указ, спрямований проти трансгендерних військових

Правозахисні групи різко розкритикували указ Дональда Трампа. Вони стверджують, що його дії є незаконними.

Президент США Дональд Трамп 27 січня підписав низку виконавчих указів про усунення різноманітності, справедливості та інклюзії з армії, відновлення тисяч військових, яких було звільнено за відмову від вакцин проти COVID-19 під час пандемії, та указів, спрямованих проти трансгендерних військових.

Про це повідомляє Reuters.

В одному з указів Трампа йдеться, що вираження "гендерної ідентичності" при народженні, відмінної від статі особи при народженні, не відповідає військовим стандартам.

Хоча наказ забороняє використання в армії "винайдених" займенників, він не відповідає на основні запитання, зокрема, чи буде дозволено працювати солдатам-трансгендерам, які зараз служать в армії, і, якщо ні, як їх усунуть.

Правозахисні групи різко розкритикували указ президента США. Вони стверджують, що його дії є незаконними.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що ключовим пріоритетом для його адміністрації є повернення трансгендерних людей назад до комірчини та взагалі з суспільного життя", – заявив 27 січня Джошуа Блок з Американської спілки захисту громадянських свобод.

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Ще під час свого першого президентського терміну Трамп оголосив, що заборонить трансгендерам служити в армії. Він не дотримався цієї заборони повністю – тодішня американська адміністрація заморозила набирання трансгендерів до війська, але дозволила залишитися персоналу з обслуговування. Наступний президент США Джо Байден скасував це рішення, коли вступив на посаду 2021 року.

За даними Міністерства оборони США, в армії налічується близько 1,3 млн активних військовослужбовців. Тоді як захисники прав трансгендерів кажуть, що налічується близько 15 тис. військовослужбовців-трансгендерів, офіційні особи кажуть, що їхня кількість становить небагато тисяч.

Коли Трамп оголосив про свою першу заборону 2017 року, він сказав, що військові повинні зосередитися на "вирішальній і переважній перемозі", не обтяжуючись "величезними медичними витратами та розладами" трансгендерного персоналу.

Новий голова Пентагону Піт Гегсет пообіцяв внести серйозні зміни до Міноборони і зробив усунення різноманітності, рівності та інклюзії (РРІ) з армії головним пріоритетом.

У розпорядженні Трампа про припинення РРІ в армії йдеться, що військові академії повинні навчати, "що Америка та її установчі документи залишаються найпотужнішою силою добра в історії людства".

Значна частина уваги Гегсета у Пентагоні може бути зосереджена на внутрішніх військових, включно з виконанням указу Трампа про повернення військових, звільнених за відмову від вакцин проти COVID. Видання нагадало, що тисячі військовослужбовців були звільнені з армії після того, як 2021 року Пентагон зробив вакцину обов’язковою.

Нагадаємо, раніше Трамп підписав указ, за яким США визнаватимуть лише дві статі – чоловічу та жіночу, і ці статі не підлягають зміні.