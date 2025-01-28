Трамп подписал указ, направленный против трансгендерных военных

Правозащитные группы резко расскритиковали указ Дональда Трампа. Они утверждают, что его действия незаконны.

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал ряд исполнительных указов об устранении разнообразия, справедливости и инклюзии из армии, восстановлении тысяч военных, уволенных за отказ от вакцин против COVID-19 во время пандемии, и указов, направленных против трансгендерных военных.

Об этом сообщает Reuters.

В одном из указов Трампа говорится, что выражение "гендерной идентичности" при рождении, отличной от пола лица при рождении, не соответствует военным стандартам.

Хотя приказ запрещает использование в армии "изобретенных" местоимений, он не отвечает на основные вопросы, в частности, будет ли разрешено работать солдатам-трансгендерам, которые сейчас служат в армии, и если нет, как их устранят.

Правозащитные группы подвергли резкой критике указ президента США. Они утверждают, что его действия незаконны.

"Президент Трамп четко дал понять, что ключевым приоритетом для его администрации является возвращение трансгендерных людей обратно в чулан и вообще из общественной жизни", – заявил 27 января Джошуа Блок из Американского союза защиты гражданских свобод.

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Еще во время своего первого президентского срока Трамп объявил, что запретит трансгендерам служить в армии. Он не придерживался этого запрета полностью – тогдашняя американская администрация заморозила набор трансгендеров в армию, но позволила остаться обслуживающему персоналу. Следующий президент США Джо Байден отменил это решение, вступив в должность в 2021 году.

По данным Министерства обороны США, в армии насчитывается около 1,3 млн. активных военнослужащих. В то время как защитники прав трансгендеров говорят, что насчитывается около 15 тыс. военнослужащих-трансгендеров, официальные лица говорят, что их количество составляет немного тысяч.

Когда Трамп объявил о своем первом запрете в 2017 году, он сказал, что военные должны сосредоточиться на "решительной и преимущественной победе", не обременяясь "огромными медицинскими расходами и расстройствами" трансгендерного персонала.

Новый глава Пентагона Пит Хегсет пообещал внести серьезные изменения в Минобороны и сделал устранение разнообразия, равенства и инклюзии (РРИ) из армии главным приоритетом.

В распоряжении Трампа о прекращении РРИ в армии говорится, что военные академии должны учить, что "Америка и ее учредительные документы остаются самой мощной силой добра в истории человечества".

Значительная часть внимания Гегсета в Пентагоне может быть сосредоточена на внутренних военных, включая исполнение указа Трампа о возвращении военных, уволенных за отказ от вакцин против COVID. Издание напомнило, что тысячи военнослужащих были уволены из армии после того, как в 2021 году Пентагон сделал вакцину обязательной.

Напомним, ранее Трамп подписал указ, согласно которому США будут признавать только два пола – мужской и женский, и эти полы не подлежат изменению.