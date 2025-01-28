Пустоцвіт на огірках: які причини і що робити, щоб його не було

Пустоцвітами називають чоловічі квітки, які не утворюють зав'язі, вона з'являється лише на жіночих квітках.
Найдосвідченіші городники досить часто зіштовхуються з проблемою пустоцвіту на огірках. І навіть рясне цвітіння не може гарантувати гарний урожай, коли більшість квіточок після цвітіння просто в’януть і опадають, не утворивши зав’язі. Та якщо дотримуватися простих рекомендацій щодо посіву та догляду за огірками, то цієї халепи можна уникнути. Розповідаємо, які причини пустоцвіту на огірках і що з цим робити.
Які причини пустоцвіту на огірках, що робити, щоб його не було
- Неякісне насіння. Посівний матеріал найкраще купувати у перевіреного виробника. Так можна бути упевненими, що насіння якісне, здорове та готове до посіву. Якщо ви збираєте насіння самостійно, то найкраще для цього підходять сортові огірки.
- Неправильний посівний матеріал. Щоб пустоцвіту на огірках не було, треба висівати насіння, якому 3-4 роки. Матеріал, що зібраний минулого року, не готовий до висівання, тому з нього буде багато пустоцвіту. Щоб отримати гарний урожай, насіння варто замочити на пів години у слабому розчині марганцівки.
- Забагато вологи. Огірки не люблять надмірного поливу, також не можна поливати їх холодною водою. Частота поливу має залежати від погодних умов вашого регіону. Поливати огірки треба теплою водою у першій половині дня чи ввечері, щоб не було спеки, бо листя може спектися.
- Спека. Спекотна погода й сухе повітря впливає на зав’язь огірків, якщо температура вища за 27 градусів, квіти просто в’янутимуть і опадатимуть. Щоб знизити ризики втрати урожаю, треба посилено поливати ділянку з огірками вранці та ввечері.
- Холодна погода. Огірки також не люблять холоду. Якщо температура тримається до 15 градусів тепла, не можна поливати культуру, бо це стимулюватиме пустоцвіт.
- Неправильне підживлення. Не слід підживлювати огірки азотними добривами, так вони лише ростимуть, а зав’язі не буде, бо всі сили підуть у зелену масу. Щоб отримати зі своєї ділянки великий урожай, огірки треба підживлювати калійними добривами та фосфором. Перед посівом на ділянку необхідно внести органіку та мінеральні добрива.
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