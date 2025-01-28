Пустоцвіт на огірках: які причини і що робити, щоб його не було

Найдосвідченіші городники досить часто зіштовхуються з проблемою пустоцвіту на огірках. І навіть рясне цвітіння не може гарантувати гарний урожай, коли більшість квіточок після цвітіння просто в’януть і опадають, не утворивши зав’язі. Та якщо дотримуватися простих рекомендацій щодо посіву та догляду за огірками, то цієї халепи можна уникнути. Розповідаємо, які причини пустоцвіту на огірках і що з цим робити.

Які причини пустоцвіту на огірках, що робити, щоб його не було

Неякісне насіння. Посівний матеріал найкраще купувати у перевіреного виробника. Так можна бути упевненими, що насіння якісне, здорове та готове до посіву. Якщо ви збираєте насіння самостійно, то найкраще для цього підходять сортові огірки.

Посівний матеріал найкраще купувати у перевіреного виробника. Так можна бути упевненими, що насіння якісне, здорове та готове до посіву. Якщо ви збираєте насіння самостійно, то найкраще для цього підходять сортові огірки. Неправильний посівний матеріал. Щоб пустоцвіту на огірках не було, треба висівати насіння, якому 3-4 роки. Матеріал, що зібраний минулого року, не готовий до висівання, тому з нього буде багато пустоцвіту. Щоб отримати гарний урожай, насіння варто замочити на пів години у слабому розчині марганцівки.

Щоб пустоцвіту на огірках не було, треба висівати насіння, якому 3-4 роки. Матеріал, що зібраний минулого року, не готовий до висівання, тому з нього буде багато пустоцвіту. Щоб отримати гарний урожай, насіння варто замочити на пів години у слабому розчині марганцівки. Забагато вологи. Огірки не люблять надмірного поливу, також не можна поливати їх холодною водою. Частота поливу має залежати від погодних умов вашого регіону. Поливати огірки треба теплою водою у першій половині дня чи ввечері, щоб не було спеки, бо листя може спектися.

Огірки не люблять надмірного поливу, також не можна поливати їх холодною водою. Частота поливу має залежати від погодних умов вашого регіону. Поливати огірки треба теплою водою у першій половині дня чи ввечері, щоб не було спеки, бо листя може спектися. Спека. Спекотна погода й сухе повітря впливає на зав’язь огірків, якщо температура вища за 27 градусів, квіти просто в’янутимуть і опадатимуть. Щоб знизити ризики втрати урожаю, треба посилено поливати ділянку з огірками вранці та ввечері.

Спекотна погода й сухе повітря впливає на зав’язь огірків, якщо температура вища за 27 градусів, квіти просто в’янутимуть і опадатимуть. Щоб знизити ризики втрати урожаю, треба посилено поливати ділянку з огірками вранці та ввечері. Холодна погода. Огірки також не люблять холоду. Якщо температура тримається до 15 градусів тепла, не можна поливати культуру, бо це стимулюватиме пустоцвіт.

Огірки також не люблять холоду. Якщо температура тримається до 15 градусів тепла, не можна поливати культуру, бо це стимулюватиме пустоцвіт. Неправильне підживлення. Не слід підживлювати огірки азотними добривами, так вони лише ростимуть, а зав’язі не буде, бо всі сили підуть у зелену масу. Щоб отримати зі своєї ділянки великий урожай, огірки треба підживлювати калійними добривами та фосфором. Перед посівом на ділянку необхідно внести органіку та мінеральні добрива.

Читайте також:

Коли висаджувати перець, баклажани на розсаду: розповідаємо, як розрахувати

Як створити родючий ґрунт для вашої розсади: детальна інструкція