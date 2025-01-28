Украинец создал уникальное приложение для детей с ДЦП: подробности

Львовянин создал приложение, которое помогает детям с задержкой или отсутствием речи общаться с родителями. У его дочери диагностировали ДЦП и это послужило толчком, чтобы решить проблему сотен маленьких украинцев, которые не могут говорить.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Галины Капустинской.

Приложение – это огромный список картинок с действиями, от желания съесть яичницу до почитать книгу. Над этим Сергей начал работать полгода назад. Идея появилась из-за проблемы с которой столкнулась его семья и диагноз дочери Яринки – церебральный паралич.

"У нее очень ясный ум и она стремится быть в центре, в центре чего угодно. Она стремится общаться со сверстниками, она стремится учиться", – говорит Сергей Рыльский.

Яринке 5 лет. Все это время Сергей с женой искали путь, чтобы поладить с ребенком, который не мог выразить свое желание. Занятия с логопедами, психологами и неврологами не помогали. О так называемых альтернативных источниках коммуникации Сергей узнал из научных статей.

Применение для детей с ДЦП

"Это обычные карточки. Один, как из примеров АДК, это обычные карточки, на которых изображены действия, определенные объекты, слова, существительные и т.п. И ребенок из этих карт выбирает то, что он хочет сказать. Например, есть карточка "я хочу", есть карточка "мяч". То есть она выбирает "я хочу мяч", это значит, что она хочет играть", – рассказывает Сергей.

Сначала семья принялась применять этот метод с обычными карточками. Но быстро поняли, что это неудобно – это более сорока картинок, и чтобы составить предложение нужно немало времени и места. Поэтому Сергей решил сделать виртуальные – загрузил в программу и озвучил.

"Да, первым этапом, собственно, было максимально решить эти все проблемы коммуникации, о которых я только что сказал. Это и скорость речи, и естественность речи, чтобы ребенок мог быстрее коммуникировать. И потом использование этих всех подходов и в обучении детей", – говорит Сергей.

Такое приложение не является открытием Сергея. В мире существуют аналоги, но они платные и дорогие. Свое изобретение, отец Ярины, хочет сделать доступным в Украине и бесплатным. Первым ребенком, испытавшим его приложение, стала дочь. Быстро приспособилась и уже активно его использует.

Сергей Рыльский

Такие приложения могут улучшить не только качество жизни ребенка, но и его психологическое состояние, рассказывает основательница детского реабилитационного центра. По словам Елены Ковалевой, дети не чувствуют себя изолированными и наконец-то могут получать то, что хотят.

"Я просто счастлива, что они наконец-то начали появляться и они становятся доступными. Представьте, когда ты живешь в мире, где тебя не понимают, а здесь тебе дают инструменты, и ты начал общаться, ты можешь сказать, что я хочу есть", – говорит основательница детского реабилитационного центра Елена Ковалева.



Сам Сергей мечтает, чтобы его приложение не только помогло объясниться родителям с детьми, но и создало сообщество, где будут специалисты и семьи, которые смогут находить поддержку, доносить проблемы инклюзии.

Щемящая борьба за голос! Львовянин создал приложение для детей с задержкой речи