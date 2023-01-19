Душові кабіни та парна: який вигляд має маршрутка, яку в Одесі переобладнали на лазню для фронту

У ній є дві душові кабіни та парна зі спеціальним камінням.

В Одесі закінчують виготовлення пересувної лазні для фронту. Її роблять у мікроавтобусі, який іще донедавна возив міськими вулицями пасажирів. Авто викупили волонтери. Днями розробники випробують його й одразу ж передадуть на передову.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За 5 хвилин пічка у лазні стає гарячою, а ще за 20 лазня вже повністю готова для використання. У ній є дві душові кабіни та парна зі спеціальним камінням. Після важкої роботи на "нулі" бійці зможуть тут не лише відмитися, а й добряче прогрітися та розслабити скам'янілі м'язи, розповідає Олександр Гринюк, який ініціював цей проєкт.

"Поїхав до друга на передову під Бахмутом привітати з днем народження. Побачив, які вони вертаються звідти мокрі, грязні, і в мене така ідея виникла. До водопроводу під'їхав, заправив 400 літрів води, дрова завжди з ними", - каже керівник держпідприємства " Укрінтеравтосервіс" Олександр Гринюк.



Лазня абсолютно автономна. Крім печі має баки для води, казан та помпи. Одночасно і з комфортом тут можуть розміститися до десяти людей. Для обслуговування потрібні двоє – водій та банщик. І коли всі охочі скористаються лазнею, вона може швидко їхати далі, до інших бійців

За словами волонтера Станіслав Маденса, бійці зраділи ідеї такого винаходу і залюбки такою лазнею користувалися б.

"Я телефонував своєму другові і він каже: "Коли вспіємо, то сухий душ, а сухий душ - це серветки". Я запитую: "Як думаєш, така лазня стане вам в нагоді?". Він каже: "Та це супер це просто супер, жени її вже сюди", - розповідає волонтер Станіслав Маденс.



На майже закінченій лазні ще зберігся номер одеського маршруту. Автобус волонтери викупили на одному з приватних міських автопідприємств. На перетворення пішло три тижні. Механіки самі зварили піч, зробили утеплення і обшили колишній салон маршрутки деревом.

"Спочатку ми розібрали маршрутку повністю, зробили каркас, щоб було міцніше, а потім вже стікловата, рейки, спеціальна плівка, називається відбивач, і вагонка. Здається, буде два приміщення: буде сауна і там вже роздягальня зі столом", - розповіли благодійники.



Загалом на лазню піде близько 110 тисяч гривень. Гроші на матеріали збирають волонтери. На цій пересувній бані зупинятися вони не збираються. Зараз вже міркують над пересувним Пунктом Незламності для фронту, який збираються зробити теж в автобусі, але вже великому - з буржуйкою та їдальнею.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про бомбосховища мрії: як українці створюють укриття, які не хочеться залишати і після відбою.

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