Водохреще: в Одесі від самого ранку справжній ажіотаж

Водохреще: в Одесі від самого ранку справжній ажіотаж

На всі три пляжі прийшли люди.

День масового занурення - сьогодні останнє свято різдвяного циклу - Водохреще. За повір’ями, вода на Йордан в цей день стає цілющою і той, хто пірне в ополонку, очиститься від гріхів і увесь рік буде здоровим.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 19 січня.

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Купання починаються ще вдосвіта. На Чорноморському узбережжі - вже ажіотаж, в Одесі одразу на три пляжі масово потягнулися люди.

На пляжі “Ланжерон” навіть встановили мобільну сауну і можна добряче зігрітися після крижаної води. Її температура зараз близько трьох градусів тепла. В наметі, який поставили надзвичайники люди перевдягаються, і вже після занурення зігріваються теплим чаєм.

Вздовж води чергують рятувальники — на морі невеличке хвилювання, то ж потрібно рахувати, аби кількість тих, хто зайшов у воду дорівнювала кількості тих, хто повернувся на берег.

Водохреще – як триває святкування на чорноморському узбережжі

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