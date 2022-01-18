Водохреще-2022: кому не варто пірнати в ополонку

Під час занурення в ополонку важливо дотримуватися деяких правил.
19 січня святкують Водохреща або Богоявлення. У цей день відбуваються традиційні купання.
Однак потрібно пам’ятати, що занурення у крижану воду може бути небезпечним не лише для здоров’я, а й для життя людини.
Купання на Водохреща також буде небезпечним для людей із:
- захворюваннями нирок і сечостатевої системи
- порушеннями роботи ендокринної системи та хворобами щитовидної залози
- кон’юнктивіт або глаукомою
- серйозними шкірними захворювання, такими як псоріаз і екзема
- хворобами органів дихання таких, як: астма, бронхіт, гайморит і фронтит
- епілепсією та судорожними захворюваннями.
- Також не можна пірнати людям, які нещодавно перенесли пневмонію або інші захворювання легень.
Категорично заборонені купання також для:
- вагітних;
- дітей, молодших 7 років.
Також купатися не потрібно і людям з симптомами застуди. Хворе горло, кашель, нежить – і так ослаблений стан організму буде ще більш ослаблено зануренням в ополонку.
Хрещення Господнє – християнське свято, яке щороку святкується взимку 19 січня. Його головна традиція та обряд – водохресне купання в ополонці, або купелі, – із року в рік виконується багатьма українцями. Адже за віруванням вода у всіх джерелах чудодійна і додає здоров’я.
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