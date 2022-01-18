Крещение-2022: кому не стоит нырять в прорубь

Крещение-2022: кому не стоит нырять в прорубь

Во время погружения в прорубь важно соблюдать некоторые правила.

19 января празднуют Крещение или Богоявление. В этот день проходят традиционные купания.

Однако нужно помнить, что погружение в ледяную воду может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни человека.

Купание на Крещение также будет опасным для людей с:

заболеваниями почек и мочеполовой системы

нарушениями работы эндокринной системы и болезнями щитовидной железы

конъюнктивит или глаукомой

серьезными кожными заболеваниями, такими как псориаз и экзема

болезнями органов дыхания таких, как: астма, бронхит, гайморит и фронтит

эпилепсией и судорожными заболеваниями

Также нельзя нырять людям, недавно перенесшим пневмонию или другие заболевания легких

Категорически запрещены купания для:

беременных;

детей младше 7 лет.

Также купаться не нужно и людям с симптомами простуды. Больное горло, кашель, насморк – и так ослабленное состояние организма будет еще более ослаблено погружением в прорубь.

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Крещение Господне – христианский праздник, ежегодно празднуемый зимой 19 января. Его главная традиция и обряд – крещенское купание в проруби, или купели, – из года в год выполняется многими украинцами. Согласно преданию, вода во всех источниках чудодейственна и прибавляет здоровье.

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