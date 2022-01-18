Крещение-2022: кому не стоит нырять в прорубь

Во время погружения в прорубь важно соблюдать некоторые правила.
19 января празднуют Крещение или Богоявление. В этот день проходят традиционные купания.
Однако нужно помнить, что погружение в ледяную воду может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни человека.
Купание на Крещение также будет опасным для людей с:
- заболеваниями почек и мочеполовой системы
- нарушениями работы эндокринной системы и болезнями щитовидной железы
- конъюнктивит или глаукомой
- серьезными кожными заболеваниями, такими как псориаз и экзема
- болезнями органов дыхания таких, как: астма, бронхит, гайморит и фронтит
- эпилепсией и судорожными заболеваниями
- Также нельзя нырять людям, недавно перенесшим пневмонию или другие заболевания легких
Категорически запрещены купания для:
- беременных;
- детей младше 7 лет.
Также купаться не нужно и людям с симптомами простуды. Больное горло, кашель, насморк – и так ослабленное состояние организма будет еще более ослаблено погружением в прорубь.
Крещение Господне – христианский праздник, ежегодно празднуемый зимой 19 января. Его главная традиция и обряд – крещенское купание в проруби, или купели, – из года в год выполняется многими украинцами. Согласно преданию, вода во всех источниках чудодейственна и прибавляет здоровье.
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